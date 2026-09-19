Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 08:09

Происшествия
Главная / Новости /

AFP: число погибших при теракте у мечети в Пакистане достигло 31 человека

Число погибших при теракте у мечети в Пакистане достигло 31 человека

Фото: AP Photo/Muhammad Sajjad

По меньшей мере 31 человек погиб в результате теракта у мечети в пакистанском Кохате. Об этом сообщило AFP со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди погибших 16 полицейских, еще более 100 человек получили ранения.

Взрыв устроил террорист-смертник рядом с мечетью на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. После атаки произошла перестрелка, в ходе которой правоохранители ликвидировали шестерых нападавших.

Москва выразила соболезнования семьям погибших. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ решительно осуждает терроризм в любых проявлениях и выступает за объединение стран в борьбе с этой угрозой.

До этого взрывы произошли в немецком Франкфурте-на-Майне. Устройства сработали на центральной торговой улице Цайль и в районе Бергерштрассе. О пострадавших информация не поступала.

Читайте также


происшествияза рубежом

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика