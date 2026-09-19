AFP: число погибших при теракте у мечети в Пакистане достигло 31 человека

Фото: AP Photo/Muhammad Sajjad

По меньшей мере 31 человек погиб в результате теракта у мечети в пакистанском Кохате. Об этом сообщило AFP со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди погибших 16 полицейских, еще более 100 человек получили ранения.

Взрыв устроил террорист-смертник рядом с мечетью на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. После атаки произошла перестрелка, в ходе которой правоохранители ликвидировали шестерых нападавших.

Москва выразила соболезнования семьям погибших. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ решительно осуждает терроризм в любых проявлениях и выступает за объединение стран в борьбе с этой угрозой.

До этого взрывы произошли в немецком Франкфурте-на-Майне. Устройства сработали на центральной торговой улице Цайль и в районе Бергерштрассе. О пострадавших информация не поступала.