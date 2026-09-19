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19 сентября, 08:54

Спорт

Умер чемпион Европы 1968 года в составе сборной Италии Сандро Маццола

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Чемпион Европы 1968 года в составе сборной Италии Сандро Маццола умер в возрасте 83 лет. О смерти бывшего полузащитника сообщил миланский клуб.

Маццола родился 8 ноября 1942 года в Турине. Всю игровую карьеру спортсмен провел в "Интере" (с 18 лет). В составе клуба футболист дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок, а также четыре раза становился чемпионом Италии.

В 1966 году спортсмен забил московскому "Торпедо" в первом матче стартового раунда Кубка европейских чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 и стала первой для советских клубов в главном европейском клубном турнире.

За сборную Италии Маццола провел 70 матчей и забил 22 гола. Он трижды участвовал в чемпионатах мира и стал серебряным призером турнира 1970 года.

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