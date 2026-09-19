До 20 градусов тепла ожидается в столице 19 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков ожидается в Москве в субботу, 19 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов. В Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Также в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее в комплексе городского хозяйства предупредили, что туман с видимостью 200–700 метров ожидается местами в столице утром 19 сентября. В связи с этим автомобилистов призвали быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.