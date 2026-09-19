19 сентября, 05:29Происшествия
Свыше 20 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Во Владивостоке произошла авария на электросетях, в результате которой без электроснабжения остались более 20 тысяч жителей Первореченского района. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным надзорного ведомства, проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль прокуратуры. Энергетики в настоящее время устраняют последствия аварии.
Ранее энергоснабжение Херсонской области было частично нарушено из-за атаки ВСУ.
Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, энергетики и аварийные службы проводили восстановительные работы.