Свыше 20 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Во Владивостоке произошла авария на электросетях, в результате которой без электроснабжения остались более 20 тысяч жителей Первореченского района. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль прокуратуры. Энергетики в настоящее время устраняют последствия аварии.

Ранее энергоснабжение Херсонской области было частично нарушено из-за атаки ВСУ.

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, энергетики и аварийные службы проводили восстановительные работы.