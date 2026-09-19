Ограничения сняты в аэропорту Домодедово

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В аэропорту Домодедово вновь штатно осуществляется прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Соответствующие меры действовали для обеспечения безопасности полетов.

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что ведомство не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке.

Он отметил, что данный вопрос не стоит в повестке ни у Минтранса, ни у Росавиации. Сейчас чартерные рейсы иностранных авиакомпаний в Россию выполняют на основании допусков, которые ведомство выдает по запросу перевозчика.