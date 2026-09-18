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18 сентября, 11:21

Происшествия

Таможенники Шереметьево нашли в багаже пассажирки драгоценности на 6 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

Контрабанду самоцветов и ювелирных изделий на 6 миллионов рублей пресекли таможенники в Шереметьево. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

В багаже 42-летней россиянки, согласно результатам экспертизы, обнаружили изделия из золота 750-й и 585-й проб с бриллиантами и культивированным жемчугом. Всего было изъято 26 украшений – кольца, серьги и ожерелье. Кроме того, в багаже находились 74 ограненных минерала.

У женщины обнаружили рубины, сапфиры, изумруды, аквамарины, танзаниты, турмалины, цирконы, гранатами, перидоты, опалы, аметисты, морганиты, гелиодоры, кварцы, жадеиты, корунды, лунные камни и цитрины. Украшения и минералы пассажирка хранила в зип-пакетах.

Россиянка прилетела из Пекина – во время выборочного таможенного контроля ее остановили в "зеленом" коридоре. Женщина рассказала, что она работает дизайнером ювелирной компании, а приобретенный в Китае товар собиралась использовать для изготовления реплик и продавать в Москве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров". Суд назначил женщине штраф в размере 200 тысяч рублей. Все обнаруженные драгоценности постановили конфисковать.

Ранее таможенники аэропорта Новокузнецка обнаружили в багаже 44-летнего россиянина, прилетевшего из Вьетнама, чучела двух сиамских крокодилов. Экспертиза установила, что рептилии относятся к виду, находящемуся под угрозой исчезновения и подпадающему под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Мужчина утверждал, что приобрел их как сувениры для личной коллекции и не знал о необходимости декларирования и получения разрешительных документов. В отношении пассажира возбудили два административных дела, ему грозит штраф, а чучела изъяли.

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