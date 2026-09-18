Тело младенца найдено в гидротехническом канале в Дагестане

Фото: MAX/"СУ СК России по Республике Дагестан"

Тело новорожденного ребенка обнаружили в гидротехническом канале в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике.

По данным следствия, младенца нашли 15 сентября в канале Старый Терек в селе Новосладовка. В рамках следственных действий была установлена личность матери ребенка. Ее задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося.

Ранее жительницу Екатеринбурга приговорили к 16 годам колонии общего режима за убийство трехлетнего сына. По версии следствия, в апреле 2025 года 41-летняя женщина избила ребенка и в течение суток не оказывала ему помощь. Затем мальчика отвезли в больницу, но по возвращении оттуда мать вновь применила к нему насилие. От многочисленных травм ребенок скончался.

