Под Новосибирском мужчина пытался успокоить дочь и несколько раз ударил ее об пол

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В Новосибирской области 34-летний мужчина избил полуторагодовалую дочь, которая мешала ему своим плачем. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошел в селе Верх-Тула Новосибирского района. Мужчина ударил маленького ребенка по лицу и об пол. Убить ребенка помешали мать девочки и соседи, вызвавшие полицию.

Девочку экстренно госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает. Мужчине предъявлено обвинение. В суд направили ходатайство о его аресте.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 28-летний мужчина жестоко избил ногами двухлетнего сына. По данным следствия, он разозлился на плач ребенка, бросил его на пол и нанес несколько ударов по голове ногами. Мальчика госпитализировали, он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

