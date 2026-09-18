RTVE: оспу обезьян выявили у 13-летнего мигранта в испанской Сеуте

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В Сеуте зафиксирован первый подтвержденный случай оспы обезьян после объявления в Испании санитарной тревоги. Заболевание выявили у 13-летнего мигранта из Марокко, сообщила телерадиокомпания RTVE.

Инфекцию обнаружили у подростка, прибывшего без сопровождения взрослых. Его временно разместили в одном из городских центров защиты детей. Институт здравоохранения Карлоса III подтвердил заражение после изучения биологических образцов, направленных медицинскими службами Сеуты.

Подросток изолирован, получает необходимое лечение и находится под наблюдением врачей. Службы общественного здравоохранения начали устанавливать возможные контакты заболевшего, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Испанская Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым прибытием мигрантов летом 2026 года. По некоторым данным, в город проникли примерно 72 тысячи человек. По информации СМИ, среди мигрантов ранее фиксировались многочисленные случаи чесотки.

