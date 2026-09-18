Сергей Безруков рассказал об особенностях работы с молодыми актерами и студентами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Народный артист России Сергей Безруков рассказал, чем молодые актеры и студенты театральных вузов отличаются от его поколения. Об этом сообщает RT.

По словам артиста, современные студенты быстро видят фальшь и не склонны автоматически признавать чей-либо авторитет. Они привыкли ставить услышанное под сомнение и проверять информацию, тогда как в молодости Безрукова от ученика чаще ожидали безоговорочного выполнения указаний наставника.

При этом, отметил артист, у зумеров есть другая особенность, которая может мешать театральной работе. Молодые люди привыкли быстро переключать внимание, а постановка спектакля требует длительных репетиций, многократного повторения материала и терпения. Сценический процесс занимает месяцы, и ускорить его за счет монтажа невозможно.

Безруков считает, что задача педагога – не заставить молодых актеров отказаться от привычного им темпа и иронии, а помочь соединить эти качества с профессиональной дисциплиной и выносливостью.

Артист подчеркнул, что одного таланта недостаточно для продолжительной работы в профессии. Без дисциплины он может обеспечить яркий результат, однако сохранить его надолго будет сложно.

Ранее российский актер Игорь Верник рассказал о главном сожалении молодости. Артист признался, что во время учебы хотел бы меньше отвлекаться на посторонние вещи и больше времени проводить с наставниками, перенимая их опыт.

При этом Верник отметил, что важной частью его профессионального опыта стали собственные жизненные переживания и наблюдения. По словам актера, они помогают глубже понимать персонажей и точнее передавать их характеры.