18 сентября, 15:18Политика
Эдгард Запашный проголосовал на выборах в Москве через ТЭГ
Фото: телеграм-канал "ZАПАШНЫЙ"
Гендиректор Большого Московского государственного цирка и генпродюсер фестиваля циркового искусства "Идол" Эдгард Запашный проголосовал на выборах в столице с помощью терминала электронного голосования.
Он отметил, что знаком с работой партий и отдельных кандидатов.
"С удовольствием поддерживаю тех, в ком я уверен", – сказал Запашный.
Ранее электронно на выборах депутатов Госдумы проголосовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. На избирательных участках свой выбор сделали спикер Госдумы Вячеслав Володин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Кроме того, в Москве проголосовали певец Shaman и его супруга Екатерина Мизулина. Он воспользовался терминалом электронного голосования, а она выбрала бумажный бюллетень.
Владимир Путин, в свою очередь, проголосовал дистанционно. Последние несколько лет глава государства предпочитает пользоваться электронным способом волеизъявления.
Голосование на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними кампаниях проходит с 18 по 20 сентября.
Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве идут в штатном режиме