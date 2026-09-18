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18 сентября, 15:18

Политика

Эдгард Запашный проголосовал на выборах в Москве через ТЭГ

Фото: телеграм-канал "ZАПАШНЫЙ"

Гендиректор Большого Московского государственного цирка и генпродюсер фестиваля циркового искусства "Идол" Эдгард Запашный проголосовал на выборах в столице с помощью терминала электронного голосования.

Он отметил, что знаком с работой партий и отдельных кандидатов.

"С удовольствием поддерживаю тех, в ком я уверен", – сказал Запашный.

Ранее электронно на выборах депутатов Госдумы проголосовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. На избирательных участках свой выбор сделали спикер Госдумы Вячеслав Володин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Кроме того, в Москве проголосовали певец Shaman и его супруга Екатерина Мизулина. Он воспользовался терминалом электронного голосования, а она выбрала бумажный бюллетень.

Владимир Путин, в свою очередь, проголосовал дистанционно. Последние несколько лет глава государства предпочитает пользоваться электронным способом волеизъявления.

Голосование на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними кампаниях проходит с 18 по 20 сентября.

Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве идут в штатном режиме

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