Роспотребнадзор сообщил об отсутствии вируса гриппа среди возбудителей ОРВИ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как стабильная, вирусы гриппа в структуре циркулирующих возбудителей отсутствуют. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, на 37-й неделе года, с 7 по 13 сентября, заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Отсутствие гриппа в структуре возбудителей характерно для данного периода эпидемиологического сезона.

Специалисты напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры и своевременно обращаться к врачу.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в новом эпидсезоне Россию ждут две волны гриппа. Первая – в конце ноября, вторая может накрыть страну в феврале – марте 2027 года. По его словам, грипп уже типирован и выявлен в северных регионах, то есть вирус присутствует в Северном полушарии.

