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18 сентября, 16:51

Шоу-бизнес

Телеведущий Кушанашвили рассказал, что ему предстоит еще одна операция

Фото: Legion-Media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.run/Михаил Фролов

Телеведущий Отар Кушанашвили сообщил подписчикам о предстоящей операции. Соответствующий пост журналист опубликовал в своем канале в МАХ.

О будущем лечении Кушанашвили упомянул в публикации, посвященной смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова. Спортсмен скончался на 60-м году жизни. Вдова спортсмена рассказала, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Кушанашвили выразил соболезнования родным Чепикова и попросил поклонников заботиться о своем здоровье. Шоумен сообщил, что 28 сентября после съемок шоу "Натальная карта" ему предстоит хирургическое вмешательство. О характере операции он не рассказал.

Ранее телеведущий заявил о намерении завершить карьеру в 2027 году. Среди причин он назвал нежелание стареть на глазах у зрителей и отметил, что работа над программой "Каково?!" негативно сказывается на его здоровье и не приносит достаточного дохода. При этом журналисту еще предстоит продолжить лечение онкологического заболевания. Кушанашвили подчеркнул, что теперь хочет сосредоточиться на качественной жизни.

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