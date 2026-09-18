Мошенники начали обманывать россиян под видом проверки голоса на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Злоумышленники рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой перейти по ссылке для подтверждения или проверки голоса на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, в дни голосования аферисты активно используют новые схемы обмана.

Он подчеркнул, что ссылка ведет на фишинговый сайт. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей, их банковским сервисам или могут напрямую похитить деньги.

Помочь защититься от мошенников во время голосования могут сертификаты безопасности. Они обеспечивают защиту соединения между пользователем и браузером.

В частности, они нужны для доступа к порталу mos.ru и сервису онлайн-голосования. Достаточно открыть нужную страницу в "Яндекс Браузере" или установить на устройство сертификаты Минцифры России.