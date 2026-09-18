Видео: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Eduardo Alvarez

Краб с ножом напал на жителя Флориды и его собаку. Видео с нападением стало вирусным в Сети, сообщает New York Post.

Кадрами поделился американец Эдуардо Альварес. На них видно, как его собака подходит к ракообразному и начинает обнюхивать его. Краб в ответ размахивает предметом, похожим на лезвие. Хозяин пса вмешивается и с трудом отбрасывает нападающего в сторону.

На видео слышно, как мужчина удивленно спрашивает: "Саммер, где ты вообще нашла краба с ножом?".

По данным СМИ, вероятно, на видео попал синий сухопутный краб. При этом остается неясным, как он заполучил лезвие от карманного ножа.

Ролик вызвал ажиотаж в интернете и набрал более 20 миллионов просмотров. Некоторые пользователи Сети с юмором отметили, что подобный инцидент "мог произойти только во Флориде".

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