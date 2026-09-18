Ветеран СВО назвал ДЭГ удобным способом участия в выборах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ветеран СВО, полковник запаса Роман Фатеев назвал дистанционное электронное голосование удобным способом участия в выборах в Москве. Об этом он сообщил журналистам в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Фатеев обратил внимание, что система выстроена. В частности, есть группы, которые должны реагировать на какие-либо инциденты. При этом он уточнил, что таких ситуаций пока нет, а также выразил надежду, что их и не будет.

"Все-таки эти выборы – это оценка зрелости нашего общества, которую мы должны проявить. Мы должны проголосовать за наше будущее и за нашу победу", – подчеркнул он.

Ветеран также отметил, что избирательная кампания в Москве проходит на высоком уровне. По его словам, видна активность избирателей.

"Сейчас меня провели по местам, где подводится статистика. Все прозрачно. Объяснили технический процесс. Он отлажен, и я думаю, что все четко сработает", – добавил Фатеев.

Кроме того, он выразил мнение, что ДЭГ способствует явке, позволяя проголосовать тем, кто находится в отъезде. Молодежь, по его словам, сознательно выбирает этот формат из-за удобства.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20 сентября. В Москве открыты все 1 443 избирательных участка.

Отдать голос можно на участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно. При этом, как отметил Сергей Собянин, абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн.