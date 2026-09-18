Путин: РФ обратила внимание на учения на Балтике по захвату судов

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Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что Россия обратила внимание на недавние европейские учения в Балтийском море.

По словам главы государства, цель учений, прошедших на Балтике, включала в том числе отработку захвата гражданских судов. Президент задался вопросом, нормально ли это, напомнив, что западные страны постоянно говорят о защите международного права.

Путин подчеркнул, что Россия готова отвечать на захваты своих судов.

"Так и хочется им сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать", – сказал он, добавив, что это должно быть очевидным для всех.

Ранее Путин уже сообщал, что Москва будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Он напомнил, что власти некоторых стран Евросоюза пытаются ограничить движение российских кораблей. Более того, они придумали захватывать суда и продавать "награбленное имущество".