Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово ввел особый режим работы на фоне временных ограничений полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что прием и отправка воздушных судов в столичной гавани теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами.

В ведомстве уточнили, что это связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.

Ранее подобные ограничения уже вводились в Домодедово. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.