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Политика

Явка на выборах в Госдуму к завершению первого дня голосования составила 29,75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К завершению первого дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка составила 29,75% по состоянию на 00:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Голосование на выборах депутатов Госдумы продлится три дня – с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года пройдет более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

В выборах депутатов Госдумы по федеральному округу участвуют десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Кроме того, избиратели голосуют за кандидатов по 225 одномандатным округам.

Проголосовать можно традиционным бумажным бюллетенем, онлайн или по месту нахождения. Принять участие в дистанционном электронном голосовании изъявили желание более четырех миллионов избирателей, заявки для голосования по месту нахождения подали более 2,9 миллиона человек. ДЭГ в 2026 году пройдет в 32 регионах РФ и на московской платформе.

Срок полномочий избранных депутатов составит 5 лет – до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, вторая – по одномандатным округам.

На участках Москвы завершился первый день голосования, оно продолжается онлайн

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