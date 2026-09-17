Эксперт Абасов: туры в Антарктику обойдутся россиянам от 1 миллиона рублей

Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду среди российских туристов вырос на 30% на сезон 2026–2027 годов, сообщили эксперты. Сколько стоит такое путешествие и чем можно заняться на самом материке, разбиралась Москва 24.

"Нишевый формат"

Россияне захотели увидеть Антарктиду: спрос на это направление в сезоне-2026/2027 вырос на 30%, плюс забронировано около 60% доступных мест, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, туристы активно выбирают как классические 11–13-дневные маршруты от аргентинского города Ушуайя до Антарктического полуострова и обратно, так и 22-дневную "Антарктическую Одиссею" с высадкой на Южной Георгии. Среди причин растущего интереса – русскоговорящие члены экипажа, а также адаптированные к родному языку меню и культурная программа, что особенно ценно во время лекций и высадок на маршруте.

Преградой не становится даже высокая стоимость. По данным туроператоров, 11-дневный классический круиз обойдется от 9 832 долларов на человека (около 870 тысяч рублей), а 13-дневная экспедиция к морю Уэдделла – от 12 613 долларов (примерно 1,1 миллиона). Цены на насыщенные 22-дневные маршруты вроде "Трех материков и двух океанов" (Кейптаун – Антарктида – Ушуайя) начинаются от 15 914 долларов на человека (от 1,4 миллиона рублей).

О том, что богатый природными красотами материк давно перестал быть только научной территорией, рассказал и стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что на сегодняшний день это еще и один из самых дорогих и закрытых продуктов на рынке, так как речь идет о сотнях российских туристов в год и чеках от миллиона рублей.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ Экспедиционные круизы в Антарктиду – нишевый формат с длинным циклом бронирования. Основной спрос концентрируется в июне – августе: клиенты планируют поездку за полгода-год до отправления. К ноябрю самые востребованные даты, как правило, уже забронированы, тогда как на февраль и март места еще доступны.

Однако в то же время Абасов привел данные Международной ассоциации антарктических туроператоров (IAATO), согласно которым турпоток в Антарктиду немного снизился. В сезоне-2024/2025 материк посетили 118 491 человек, что на 5% меньше пика 2023-2024 годов (122 072), тогда как прогноз на 2025-2026 годы – около 110 тысяч. Среди главных причин специалист отметил падение спроса на круизы без высадки.

При этом Абасов уточнил, что направление действительно стало популярнее среди российских клиентов. После закрытия привычных маршрутов часть платежеспособной аудитории переключилась на продукт, который невозможно заменить Сочи или Турцией. На борту обещают русскоязычную группу и камерное судно на 100 с небольшим человек вместо тысячеместного лайнера. Однако на берег людей выпускают в соответствии со строгими правилами IAATO, предупредил он.

"Базовый пункт отправления для большинства антарктических круизов – аргентинский город Ушуайя на Огненной Земле. Чтобы добраться туда, туристы летят через Буэнос-Айрес, а затем пересаживаются на внутренний рейс. От Ушуайи судно идет через пролив Дрейка до Антарктического полуострова", – рассказал специалист.

Это самый сложный участок пути: переход занимает от 24 до 48 часов и почти всегда сопровождается сильной качкой. Пролив считается одним из наиболее неспокойных участков океана в мире, предупредил он.

"После прибытия начинаются высадки на Антарктический полуостров и Южные Шетландские острова. Пассажиры добираются до берега на надувных лодках, слушают лекции судовых специалистов, наблюдают за колониями пингвинов. Классический маршрут – 11–13 суток туда-обратно. Более длинный – 19–22 дня с заходом на Южную Георгию и Фолклендские острова", – пояснил специалист.

Есть короткий вариант с перелетом через пролив на самолете – без двух суток качки, но заметно дороже. Ночевка в палатке на ледяном куполе материка – отдельный продукт и отдельные деньги, заверил Абасов.

Никакого комфорта?

Михаил Абасов отметил, что виза для поездки в Аргентину на такой срок россиянам обычно не нужна. Это большой плюс, поскольку весь логистический маршрут проходит через территорию этой страны.

Однако билет до Буэнос-Айреса и внутренний перелет в Ушуайю в стоимость круиза чаще всего не входят. Такие траты нужно учитывать при планировании бюджета, предупредил представитель РСТ.

"Сезон экспедиционных круизов в Антарктиду совпадает с южным летом, он длится с конца октября по март. Самые спокойные по погоде и умеренные по цене даты – в ноябре и марте. В этот момент море обычно тише, а лед либо еще достаточно плотный, либо уже начинает активно таять. Такие условия влияют на маршруты и возможность высадок", – рассказал специалист.

Он объяснил, что пик сезона в Антарктиде – декабрь и январь. В это время стоит полярный день: солнце почти не заходит, а природа особенно активна. В колониях появляются птенцы, у кромки льда можно встретить китов. Именно за этот период туристы готовы платить больше, поэтому самые востребованные даты разбирают первыми.





Михаил Абасов стратегический аналитик, эксперт РСТ Планируя поездку, важно учитывать, что сам путь занимает ощутимое время. Только переход через пролив Дрейка в одну сторону длится около двух суток – и столько же обратно. Помимо стоимости самого тура, отдельно оплачиваются перелет из Москвы, страховка эвакуации, каякинг и чаевые. Эти расходы способны добавить к чеку еще несколько тысяч долларов.

Однако отправиться в подобное путешествие смогут лишь те, кто нормально переносит качку и морозы. Также важно, чтобы человек был готов заплатить от миллиона рублей, но без ожидания "все включено", как в Хургаде". А вот отказаться от арктического приключения, по его словам, придется семьям с маленькими детьми и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями плюс тем, кто хочет "теплого моря и вечерней анимации".

"На экспедиционном круизе программа строится вокруг природы и науки, а не пляжного отдыха. Пассажиры наблюдают за айсбергами и птицами прямо с борта или с надувных лодок, высаживаются на берег, чтобы подойти к колониям пингвинов. А еще слушают лекции судового геолога или биолога, и все это часть маршрута, а не опция по желанию", – объяснил эксперт.

При этом Абасов рассказал, что при хорошей погоде и ледовой обстановке судно подходит к кромке льда, где можно увидеть китов. На отдельных рейсах предлагают каякинг среди льдин, что, правда, требует базовой подготовки и хорошей погоды.

"Иногда в программу включают короткую высадку на российскую научную станцию. Там туристы видят, как устроена жизнь полярников, и понимают, что Антарктида – это не курорт, а территория науки и первозданной природы. Поездка дает не привычный отпускной комфорт, а опыт масштаба: тишину и огромные пространства", – заключил Абасов.

Другие нюансы

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь уточнила в беседе с Москвой 24, что период с апреля по октябрь считается антарктической зимой. В это время на материке очень холодно, царит полярная ночь, и в целом условия не располагают к путешествиям.

По ее словам, выбор конкретного месяца зависит от того, что хочется увидеть туристу. Если цель – фотографировать айсберги, встречать закаты и рассветы, наблюдать за пингвинами, лучше зарезервировать ноябрь. Тем, кто предпочитает более теплую погоду, хочет увидеть детенышей пингвинов и попробовать поймать кита в объектив, подойдут декабрь и январь.

Для полноценного наблюдения за китами и плаваньем птенцов пингвинов оптимальны февраль и март. Однако в первый весенний месяц световой день быстро сокращается и начинается похолодание, предупредила специалист.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы, тревел-блогер Поездка не подойдет людям, которые плохо переносят низкие температуры, даже несмотря на то, что речь идет об антарктическом лете. Не рекомендуется выбирать это направление и туристам, которые тяжело переживают длительные перелеты, поскольку дорога до точки отправления включает несколько пересадок. Уже по прибытии путешественник может быть сильно истощен, а короткий отдых перед дальнейшим отправлением не компенсирует нагрузку.

По словам Ансталь, длительные перелеты, морское путешествие и общая длительность поездки – серьезное испытание, к которому нужно быть готовым.

"В целом возможности туриста зависят от типа судна. Большие круизные лайнеры позволяют только наблюдать за айсбергами с борта, выходить на сушу запрещено. На небольшом корабле вместимостью около 100 человек можно сойти на берег. А еще прогуляться среди пингвинов и рассмотреть их вблизи, но строго в отведенных местах. Кроме того, доступен прокат на надувных лодках и возможность поймать "золотой час" для съемки", – уточнила она.

Специалист подчеркнула, что главное открытие в таком путешествии не отдельная страна, а целый континент с его природой, обитателями и красотой.

"Некоторые туристы готовы провести четыре дня в пути через пролив Дрейка туда и столько же обратно. Они понимают, что результат стоит потраченных средств, качки и всех трудностей", – рассказала эксперт.

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж, это место потрясающей красоты, где природа раскрывается в своем истинном масштабе, уверена Ансталь.

