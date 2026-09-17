Metropoles: в Бразилии мужчина удерживал свою возлюбленную в плену три месяца

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Мужчина удерживал свою возлюбленную в плену три месяца и насиловал ее в Бразилии. Об этом сообщило издание Metropoles.

О случившемся стало известно после того, как мужчина сам привез 39-летнюю женщину в специализированный полицейский участок по делам женщин. Там она начала давать показания против своего бывшего мужа, однако стражи порядка заметили в ее рассказе несостыковки и решили организовать проверку.

В результате полиция установила, что за несколько месяцев до инцидента женщина познакомилась с нынешним партнером через приложение для знакомств. При этом он представился 29-летним, хотя на самом деле ему был 31 год.

Постепенно мужчина вошел в доверие к пострадавшей и ее детям, а затем взял под контроль ее финансы, общение с близкими и бытовые решения. За три месяца до обращения в полицию он пленил женщину и удерживал ее, угрожая причинить вред детям. Кроме того, злоумышленник насиловал ее не менее четырех раз в день и забрал у нее крупную сумму денег.

Ранее сообщалось, что житель британского Стокпорта в течение 20 лет накачивал супругу наркотиками и насиловал. В суде 60-летний мужчина признал свою вину в 60 преступлениях против жены, в том числе в 21 случае изнасилования, нападении с проникновением и умышленном употреблении психоактивных веществ. Преступления совершались с 2004 года.

