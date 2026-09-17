В ГД заявили об отсутствии цели тотального контроля за финансами граждан

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Цели вводить тотальный контроль за финансами россиян нет, поэтому использование цифрового рубля остается добровольным. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

По его словам, тотальный контроль за финансами граждан привел бы к росту недоверия и оттоку средств из финансовой системы, что оказало бы негативное влияние на экономику.

"Собственно, ровно с такими деструктивными целями и вбрасываются различные финансовые страшилки", – поделился Аксаков.

Он заверил, что новые финансовые технологии призваны расширять возможности и повышать безопасность расчетов, а не ограничивать права людей.

Парламентарий также опроверг распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию, что цифровой рубль якобы станет обязательным с определенной даты, а покупка иностранной валюты будет возможна только после подтверждения доходов.

"Никаких подобных решений быть не может, это бред и абсурд", – подчеркнул он.

Аксаков пояснил, что цифровой рубль – это дополнительная форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Счет цифрового рубля нельзя открыть автоматически или без согласия человека.

Государство, по его словам, принимает меры по противодействию мошенничеству и отмыванию преступных доходов, стараясь не создавать лишних препятствий для добросовестных клиентов.

Ранее сообщалось, что с момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. При этом многие люди пока только тестируют сервис, отметила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.