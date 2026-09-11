Набиуллина: с момента массового запуска цифрового рубля открыто 87 тысяч счетов

11 сентября, 16:18Экономика
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
С момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. Об этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
По словам Набиуллиной, многие люди пока только тестируют сервис, проверяют, как он работает. Она выразила надежду, что пользователи оценят удобство и бесплатность сервисов и будут ими пользоваться.
Глава ЦБ также отметила, что интерес к цифровому рублю проявляют и граждане, и компании. Число открытых счетов увеличивается каждый день, процесс продолжается.
Ранее системно значимые банки подготовились к широкому внедрению цифрового рубля, добавив в приложения кнопку для открытия цифровых кошельков.
Кроме того, сообщалось, что Федеральная налоговая служба с июля 2027 года сможет получать сведения об устройствах, с которых россияне проводят операции с цифровыми рублями. Выписки для налоговой будут содержать IP- и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карты и другие идентификаторы устройств.
Эксперт объяснил порядок контроля операций с цифровыми рублями