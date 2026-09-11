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11 сентября, 16:18

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Набиуллина: с момента массового запуска цифрового рубля открыто 87 тысяч счетов

Более 85 тысяч счетов открыто с момента массового запуска цифрового рубля – Набиуллина

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

С момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. Об этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По словам Набиуллиной, многие люди пока только тестируют сервис, проверяют, как он работает. Она выразила надежду, что пользователи оценят удобство и бесплатность сервисов и будут ими пользоваться.

Глава ЦБ также отметила, что интерес к цифровому рублю проявляют и граждане, и компании. Число открытых счетов увеличивается каждый день, процесс продолжается.

Ранее системно значимые банки подготовились к широкому внедрению цифрового рубля, добавив в приложения кнопку для открытия цифровых кошельков.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная налоговая служба с июля 2027 года сможет получать сведения об устройствах, с которых россияне проводят операции с цифровыми рублями. Выписки для налоговой будут содержать IP- и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карты и другие идентификаторы устройств.

Эксперт объяснил порядок контроля операций с цифровыми рублями

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