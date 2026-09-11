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11 сентября, 16:09

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ABC: в США задержана 11-летняя девочка по подозрению в убийстве брата

В США задержали 11-летнюю девочку по подозрению в убийстве брата

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Полиция американского города Оклахома задержала 11-летнюю девочку по подозрению в убийстве своего 15-летнего брата. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

Мать подозреваемой рассказала, что дочь позвонила ей и рассказала, что кто-то выстрелил в брата. По данным следствия, выстрел был произведен в голову.

Девочку поместили в учреждение для несовершеннолетних, где ей предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Ранее жительницу Уганды обвинили в убийстве официантки ради одежды и iPhone. По данным СМИ, женщины жили вместе в одной комнате. Преступление было совершено с сообщником.

После убийства обвиняемые забрали смартфон, сумку, одежду и паспорт убитой. Девушку заключили под стражу, а личность соучастника установят полицейские.

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