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08 сентября, 17:23

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Daily Monitor: молодую официантку убили в Уганде ради iPhone и одежды

В Уганде соседка убила официантку ради iPhone и одежды

Фото: AP/Nicholas Bamulanzeki

Жительнице Уганды Патрисии Роуз Туриндвамукаме предъявили обвинение в убийстве официантки Джовии Намувульи ради одежды и iPhone. Об этом сообщило издание Daily Monitor.

"21-летняя женщина обвиняется в убийстве 22-летней официантки и ограблении при отягчающих обстоятельствах", – говорится в публикации.

Уточняется, что девушки жили вместе в одной комнате. По данным следствия, Туриндвамукама совершила преступление вместе со своим сообщником. После убийства обвиняемые забрали iPhone, сумку, одежду и паспорт Намувульи.

Девушку заключили под стражу до следующего судебного заседания. Личность ее сообщника пока не установлена.

Ранее в селе Гагино Нижегородской области задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 50-летнего соседа. Тело мужчины, которое было завернуто в полиэтиленовый мешок, с колото-резаной раной на шее, обнаружили во время поисковых мероприятий на границе одного из земельных участков на улице Ленина. Подозреваемого задержали в тот же день.

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