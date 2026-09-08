Daily Monitor: молодую официантку убили в Уганде ради iPhone и одежды

Фото: AP/Nicholas Bamulanzeki

Жительнице Уганды Патрисии Роуз Туриндвамукаме предъявили обвинение в убийстве официантки Джовии Намувульи ради одежды и iPhone. Об этом сообщило издание Daily Monitor.

"21-летняя женщина обвиняется в убийстве 22-летней официантки и ограблении при отягчающих обстоятельствах", – говорится в публикации.

Уточняется, что девушки жили вместе в одной комнате. По данным следствия, Туриндвамукама совершила преступление вместе со своим сообщником. После убийства обвиняемые забрали iPhone, сумку, одежду и паспорт Намувульи.

Девушку заключили под стражу до следующего судебного заседания. Личность ее сообщника пока не установлена.

Ранее в селе Гагино Нижегородской области задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 50-летнего соседа. Тело мужчины, которое было завернуто в полиэтиленовый мешок, с колото-резаной раной на шее, обнаружили во время поисковых мероприятий на границе одного из земельных участков на улице Ленина. Подозреваемого задержали в тот же день.