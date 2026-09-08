08 сентября, 21:02Общество
Частицу мощей Дмитрия Донского отправили в зону СВО
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Частица мощей благоверного князя Дмитрия Донского направлена в зону СВО. Ковчег с частицей десницы князя уже находится в пути к линии боевого соприкосновения, сообщается в телеграм-канале синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата.
Отмечается, что святыня будет совершать крестный ход по боевым подразделениям Донбасса и Новороссии.
"Святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками", – говорится в публикации.
В связи с этим верующих призвали присоединиться к соборной молитве.
Доступ к останкам Донского был получен в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Владимир Путин назвал это уникальным и чудесным событием.
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