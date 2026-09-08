Частицу мощей Дмитрия Донского отправили в зону СВО

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Частица мощей благоверного князя Дмитрия Донского направлена в зону СВО. Ковчег с частицей десницы князя уже находится в пути к линии боевого соприкосновения, сообщается в телеграм-канале синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата.

Отмечается, что святыня будет совершать крестный ход по боевым подразделениям Донбасса и Новороссии.

"Святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками", – говорится в публикации.

В связи с этим верующих призвали присоединиться к соборной молитве.

Доступ к останкам Донского был получен в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведенные исследования подтвердили подлинность мощей. Владимир Путин назвал это уникальным и чудесным событием.