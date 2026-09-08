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08 сентября, 23:53

Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Орехово-Зуеве

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 8 сентября примерно в 19:30 возле одного из домов на улице Северной. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Daewoo, после чего произошло столкновение. Пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковном Клину водитель автомобиля Peugeot сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Между тем в Москве перед судом предстанет 38-летний велосипедист по уголовному делу о ДТП. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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