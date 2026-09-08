В Москве велосипедист пойдет под суд за ДТП с мотоциклистом

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве перед судом предстанет 38-летний велосипедист по уголовному делу о ДТП. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 11 сентября 2025 года мужчина ехал на велосипеде по Тверской в четвертой левой полосе проезжей части, где движение велосипедов запрещено. Не убедившись в безопасности маневра, он перестроился в третью полосу и столкнулся с мотоциклом, который двигался в попутном направлении. В результате аварии мотоциклист получил тяжкие травмы.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавили в ведомстве.

Ранее мужчина погиб в аварии на западе Москвы. ДТП случилось на улице Василия Бутылева. По данным ГАИ, автомобилист при выезде с прилегающей территории сбил велосипедиста. В результате последний скончался от полученных травм.