Юрист Хаминский: в завещании следует указывать контакты наследника

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В завещании стоит указывать адрес и контакты человека, которому наследодатель планирует оставить имущество. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, наследодатель может завещать собственность любому человеку, в том числе другу, который не знает о существовании документа. Заранее сообщать ему о завещании необязательно. Распорядиться имуществом на случай смерти можно также с помощью наследственного договора.

До открытия наследства содержание завещания является тайной, поэтому нотариус не вправе его разглашать. При этом нотариус, удостоверивший документ, как правило, не получает информации о смерти завещателя.

Наследственное дело открывается после обращения заинтересованного лица – к примеру, родственника умершего или другого наследника. После этого нотариус проверяет данные в единой информационной системе нотариата и устанавливает, составлялось ли завещание и кому было оставлено имущество.

В случае когда наследником оказывается друг умершего, нотариус должен известить его об открытии наследства, если ему известно место жительства или работы этого человека. При этом специалист не обязан разыскивать наследника по всему миру.

Поэтому Хаминский советует заранее вписать в завещание адрес и контакты наследника. В таком случае после смерти завещателя нотариусу будет проще связаться с человеком, которому предназначено имущество.

Еще один вариант – назначить душеприказчика, то есть исполнителя завещания. Им может быть как наследник, так и другое лицо. При этом завещание можно сделать закрытым, чтобы его содержание не раскрывалось до смерти наследодателя.

Однако назначить душеприказчика без его ведома нельзя. Человек должен согласиться выполнять такие обязанности – например, сделать соответствующую надпись на завещании или подать заявление нотариусу.

Юрист также отметил, что душеприказчик будет знать о факте существования завещания. При этом сведения о том, кто указан наследником, он и нотариус получат только после смерти завещателя.

Ранее нотариус Мария Боронина рассказала, что в завещание можно вписать не только имущество. В документе также оговаривают животных, украшения, авторские права, криптовалюту и интеллектуальную собственность. При этом эксперт отметила, что не все потом можно получить – к примеру, это касается некоторых видов госнаград или земельных участков, которые уже исключены или изъяты из оборота.

