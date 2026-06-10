Юрист Соловьев: активы Чурсиной получат наследники второй очереди при отсутствии завещания

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в возрасте 84 лет 10 июня. Когда состоится прощание и кому достанется внушительное наследство легенды советского кинематографа – в материале Москвы 24.

"Всегда подтянутая, спокойная, уверенная"

Актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни в Санкт-Петербурге 10 июня, не дожив до круглой даты чуть больше месяца. Причиной смерти стала онкология. По словам знакомых, актриса боролась с недугом около года.

Соболезнования в связи с кончиной артистки выразил Владимир Путин.





Владимир Путин президент РФ Творческая, профессиональная биография Людмилы Чурсиной, ее преданность своему делу и призванию служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила в своем телеграм-канале, что Чурсина "была настоящим послом России на сцене, на экране, на фестивальных площадках" разных стран.

"Вся ее жизнь была в ролях, которые она не играла, а буквально проживала", – заявила Захарова.

В свою очередь, актер Сергей Паршин назвал смерть актрисы потерей для страны.

"Господь Бог дал ей все: и талант, и божественную красоту, и дар радовать зрителя, что она на протяжении своей жизни делала не только в кино, но и в театре. Каждая работа ее – шедевр, это навсегда останется в памяти людей", – добавил Паршин.

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала в своем телеграм-канале, что ей посчастливилось не раз взять интервью у легендарной актрисы.

"В театре к ее таланту относились с уважением и восхищением, старались как можно дольше продлить ее творческую жизнь. В июле мы готовились отметить ее 85-летие, но теперь прощаемся", – написала Стриженова.

Актриса Нонна Гришаева поблагодарила старшую коллегу за все жизненные и профессиональный советы в своем телеграм-канале.





Нонна Гришаева актриса, заслуженная артистка РФ Эпоха продолжает уходить. Невероятная красавица с потрясающим чувством юмора и самоиронии… Было огромным счастьем с Вами работать.

Актриса Дарья Повереннова назвала Чурсину "партнершей высочайшего класса" и "аристократкой в жизни и на сцене".

"Всегда подтянутая, спокойная, уверенная… Какие были красивые манеры, какая стать! Как она трогательно отзывалась и ухаживала за своей матерью, которая была жива на тот момент, как мы играли спектакль", – написала Дарья.

Народный артист РФ Валерий Баринов в беседе с изданием Metro отметил, что смерть Людмилы Чурсиной стала для него большой потерей, потому что актриса была не просто коллегой, а близким человеком.

Актриса будет похоронена на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге 12 июня.

"Нуждаются в моей зарплате"

Актриса выходила замуж трижды, но детей у нее так и не появилось. У Чурсиной была младшая сестра Эвелина, которая умерла в 2013-м. С тех пор знаменитость перебралась в Санкт-Петербург, чтобы помогать племяннику Алексею и двум его дочерям, у одной из которых ДЦП.

"Мои внучатые племянники нуждаются в моей зарплате. Пока жива и есть силы, буду работать на них. Должна их обеспечить. Эту клятву дала своей сестре", – сказала Чурсина в интервью "Экспресс газете" в октябре 2023-го.

По данным СМИ, Людмила Алексеевна много лет жила в знаменитом "Доме на набережной" в Москве. Однако точно неизвестно, продала актриса эту недвижимость или нет. Кроме того, в ее собственности была однокомнатная квартира на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, в котором она прослужила более 40 лет. Недвижимость может оцениваться примерно в 20 миллионов рублей.

Кроме того, Чурсина жила в квартире умершей сестры на Каменноостровском проспекте недалеко от "Ленфильма" в Санкт-Петербурге.

"Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди, если их нет, то идет вторая очередь – дяди, тети, племянники и так далее", – сообщает aif.ru со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Помимо недвижимости, речь наверняка пойдет о созданном актрисой обширном творческом наследии, которое может включать имущественные права на произведения и связанные с ними выплаты.

Людмила Чурсина родилась в Таджикистане 20 июля 1941 года. Окончила школу в Псковской области и поступила в Театральное училище им. Б. В. Щукина в Москве. После выпуска была принята в труппу Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Затем служила в Ленинградском государственном академическом театре драмы им. А. С. Пушкина в течение 10 лет, а с 1984-го по 2026-й была актрисой Центрального академического театра Российской армии.

Впервые в кино она появилась в 1961-м в мелодраме Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими". Ее фильмография насчитывает более 100 проектов, среди которых "Донская повесть", "Журавушка", "Любовь Яровая", "Личное счастье", "Угрюм-река".

Была награждена орденами Дружбы народов, Почета, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

