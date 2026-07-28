BZ: страны ЕС не могут применять российские вертолеты для тушения пожаров из-за санкций

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Европейские государства больше не могут применять российские вертолеты Ка-32 для борьбы с лесными пожарами из-за антироссийских санкций. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечает издание, до 2024 года Ка-32 успешно использовались в Европе для тушения крупных возгораний. Однако теперь машины вывели из эксплуатации: санкции не позволяют покупать запасные части в России и проводить техническое обслуживание.

По информации BZ, власти Испании безуспешно пытались добиться смягчения санкций в этом вопросе. В Брюсселе настаивали на приобретении европейских аналогов Ка-32, но эта инициатива провалилась из-за нехватки средств.

Помимо Испании, российские вертолеты больше не используют в Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре.

Ранее стало известно, что в Испании из-за крупных лесных пожаров более 121 тысячи человек были эвакуированы или вынуждены оставаться в своих домах. Подавляющее большинство пострадавших являются жителями населенных пунктов в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила.

Площадь лесных пожаров в Мадриде и Авиле уже превысила 45 тысяч гектаров, возгорания пока не удалось локализовать.

При этом площадь лесных пожаров во Франции достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия. Статистика текущего года превысила показатели 2022 года.