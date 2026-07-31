Родственники Жириновского продолжают судиться из-за наследства политика

Родственники Владимира Жириновского продолжают воевать за наследство политика. По данным СМИ, внебрачный сын Олег Жириновский хочет сделать из дома отца музей, в то время как старший сын Давид Гарсия активно распродает собственность депутата. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы с отцом строили этот дом вместе"

Разбирательства между родственниками Владимира Жириновского из-за его недвижимости длятся с момента смерти политика в апреле 2022 года. Главным предметом спора оказался дом в деревне Дарьино Одинцовского района Московской области, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сейчас там проживает внебрачный сын покойного лидера ЛДПР Олег Жириновский (Эйдельштейн). В то время как он планирует обустроить в Дарьине музей памяти политика, законнорожденный сын Давид Гарсия (ранее известный как Игорь Лебедев, который взял новое имя после эмиграции) через суд добивается принудительного выселения родственника, сообщили СМИ.





Олег Жириновский внебрачный сын Мы с отцом этот дом строили вместе. Даже выкупом участков под строительство я занимался, сам переселял здешних жильцов, развозил.

По словам журналистов, основная комната дома выделяется 13-метровыми потолками и панорамными окнами, закрытыми плотными шторами, однако обставлена она очень скромно. В интерьере полностью отсутствуют элементы роскоши вроде позолоты, лепнины или дорогих картин. Из мебели и техники здесь находятся лишь два дивана, подержанная стереосистема, телевизор, за которым скрывается "красный угол" с иконами, а также пустующий рабочий стол и беговая дорожка политика, который пользовался ей нечасто.

Олег Жириновский подчеркнул, что постарался оставить интерьер в неизменном виде, убрав из комнат лишь чучела животных. При этом просторный зал проектировался его отцом для проведения масштабных мероприятий и деятельности, например, партийной школы, поэтому свободное пространство внутри планировалось с расчетом на большое число гостей. Однако в настоящее время жить в усадьбе никто не собирается: только сам Олег остается здесь на ночь, рассказал он изданию.

Мужчина показал журналистам семейный архив, в котором запечатлены моменты его общения с отцом: посещение аттракционов, поездки к реке, игры в пинг-понг, а также день, когда политик впервые разрешил ему управлять мопедом. Также Олег продемонстрировал результаты генетической экспертизы, которую мужчина использовал для официального подтверждения кровного родства. У внебрачного сына даже есть снимок, где Владимир Вольфович забирает его из родильного дома.





Олег Жириновский внебрачный сын Стал бы он возиться так с чужим ребенком? Развлекать его? Возить куда-то? Отмечать вместе праздники?

По рассказам Олега, сомнений в том, что он реальный родственник известного политика, нет. Он пояснил журналистам, как следил за отцом, когда тот находился на больничной койке, где Жириновский и провел последние дни жизни. Чтобы ему было привычнее, Олег даже настоял на том, чтобы температура в палате составляла плюс 26 градусов, как в особняке в Дарьине.

Из больницы Олег забрал и сохранил личные вещи родителя: шерстяные носки и небольшую подушку голубого цвета, на которой Владимир Вольфович скончался.

Ранее сообщалось, что Давид Гарсия выставил на продажу два полученных в наследство таунхауса в одном из ЖК в столичном районе Очаково-Матвеевское. По данным СМИ, первый объект оценивается в 89 миллионов рублей, второй – примерно в 150 миллионов.

При этом у основателя ЛДПР есть еще один ребенок – внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко, которая управляет благотворительным фондом имени отца. Ранее СМИ утверждали, что она собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму в 2026 году, однако в беседе с РИА Новости она опровергла эту информацию.

"Не признан сыном"

Фото: Олег Жириновский (Эйдельштейн) и Давид Гарсия (Игорь Лебедев). Legion-media.com/PhotoXPress.ru/"Комсомольская правда"/Михаил Фролов; PhotoXPress.ru/"Ведомости"/Сергей Портер

По данным "Комсомольской правды", усадьба в Дарьине нуждается в ремонте, однако Олег Жириновский лишь поддерживает там порядок. Мужчина сознательно не инвестирует в объект из-за угрозы выселения.

Олег, который упомянут в завещании наряду с признанными детьми, утверждает, что отец обещал ему дом за участие в строительстве. Вместо дарственной они оформили договор рассрочки, по которой Олег должен был выкупить усадьбу, но все права перешли к Давиду Гарсия, а затем – к доверенному лицу Алексею Холодову.

Ситуация осложняется тем, что де-юре Олег Жириновский не является сыном политика. В 2024 году Никулинский суд Москвы признал родство, однако в дальнейшем это решение было отменено. Сейчас мужчина лишен права проживания в доме, но наследник настроен решительно: он уже направил жалобу в Конституционный суд и обратился за помощью к Владимиру Путину.

При этом большую часть своего капитала Владимир Жириновский завещал ЛДПР, о чем Олег рассказывал в интервью Ксении Собчак. Политик распределил имущество в пропорциях: 70% – партии, 20% – детям и 10% – Институту мировых цивилизаций. В ходе беседы внебрачный сын уточнил, что каждому из троих детей досталось по 6% от общего наследства, что составило по 200 миллионов на ребенка. Кроме денежных средств, он также переоформил на себя автономную некоммерческую организацию "ИНО", которая ранее находилась в собственности ЛДПР.

По данным РИА Новости, претензии на имущество Владимира Жириновского заявили также две его племянницы, Наталья Соколова и Елена Листопадова, которые оспаривают сделки по передаче собственности троим детям политика. Женщины настаивают на возвращении в общий объем наследства жилого дома, земельного участка и двух квартир.

При этом суд о пожизненном содержании с иждивением они проиграли в мае 2025 года. Несмотря на это, Листопадова обжаловала решение, планируя продолжить борьбу за активы известного дяди.

Кроме того, ранее сообщалось, что на продажу выставили резиденцию Владимира Жириновского в Кузьминках, предложив потенциальному владельцу заплатить 800 миллионов рублей. Правда, кому принадлежал дом последние 20 лет, неизвестно.

Местные жители утверждали в разговоре с телеканалом Москва 24, что видели здесь политика и даже общались с Владимиром Вольфовичем. Однако Олег Жириновский заявил, что его знаменитый отец не имел никакого отношения к этому особняку.

