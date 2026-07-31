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31 июля, 20:04

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Родственники Жириновского продолжают судиться из-за наследства политика

Война за активы: как наследники Жириновского делят недвижимость политика

Родственники Владимира Жириновского продолжают воевать за наследство политика. По данным СМИ, внебрачный сын Олег Жириновский хочет сделать из дома отца музей, в то время как старший сын Давид Гарсия активно распродает собственность депутата. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы с отцом строили этот дом вместе"

Фото: телеграм-канал Mash; "112"

Разбирательства между родственниками Владимира Жириновского из-за его недвижимости длятся с момента смерти политика в апреле 2022 года. Главным предметом спора оказался дом в деревне Дарьино Одинцовского района Московской области, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сейчас там проживает внебрачный сын покойного лидера ЛДПР Олег Жириновский (Эйдельштейн). В то время как он планирует обустроить в Дарьине музей памяти политика, законнорожденный сын Давид Гарсия (ранее известный как Игорь Лебедев, который взял новое имя после эмиграции) через суд добивается принудительного выселения родственника, сообщили СМИ.

Мы с отцом этот дом строили вместе. Даже выкупом участков под строительство я занимался, сам переселял здешних жильцов, развозил.
Олег Жириновский
внебрачный сын

По словам журналистов, основная комната дома выделяется 13-метровыми потолками и панорамными окнами, закрытыми плотными шторами, однако обставлена она очень скромно. В интерьере полностью отсутствуют элементы роскоши вроде позолоты, лепнины или дорогих картин. Из мебели и техники здесь находятся лишь два дивана, подержанная стереосистема, телевизор, за которым скрывается "красный угол" с иконами, а также пустующий рабочий стол и беговая дорожка политика, который пользовался ей нечасто. 

Олег Жириновский подчеркнул, что постарался оставить интерьер в неизменном виде, убрав из комнат лишь чучела животных. При этом просторный зал проектировался его отцом для проведения масштабных мероприятий и деятельности, например, партийной школы, поэтому свободное пространство внутри планировалось с расчетом на большое число гостей. Однако в настоящее время жить в усадьбе никто не собирается: только сам Олег остается здесь на ночь, рассказал он изданию.

Мужчина показал журналистам семейный архив, в котором запечатлены моменты его общения с отцом: посещение аттракционов, поездки к реке, игры в пинг-понг, а также день, когда политик впервые разрешил ему управлять мопедом. Также Олег продемонстрировал результаты генетической экспертизы, которую мужчина использовал для официального подтверждения кровного родства. У внебрачного сына даже есть снимок, где Владимир Вольфович забирает его из родильного дома.

Стал бы он возиться так с чужим ребенком? Развлекать его? Возить куда-то? Отмечать вместе праздники?
Олег Жириновский
внебрачный сын

По рассказам Олега, сомнений в том, что он реальный родственник известного политика, нет. Он пояснил журналистам, как следил за отцом, когда тот находился на больничной койке, где Жириновский и провел последние дни жизни. Чтобы ему было привычнее, Олег даже настоял на том, чтобы температура в палате составляла плюс 26 градусов, как в особняке в Дарьине.

Из больницы Олег забрал и сохранил личные вещи родителя: шерстяные носки и небольшую подушку голубого цвета, на которой Владимир Вольфович скончался.

Ранее сообщалось, что Давид Гарсия выставил на продажу два полученных в наследство таунхауса в одном из ЖК в столичном районе Очаково-Матвеевское. По данным СМИ, первый объект оценивается в 89 миллионов рублей, второй – примерно в 150 миллионов.

При этом у основателя ЛДПР есть еще один ребенок – внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко, которая управляет благотворительным фондом имени отца. Ранее СМИ утверждали, что она собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму в 2026 году, однако в беседе с РИА Новости она опровергла эту информацию.

"Не признан сыном"

Фото: Олег Жириновский (Эйдельштейн) и Давид Гарсия (Игорь Лебедев). Legion-media.com/PhotoXPress.ru/"Комсомольская правда"/Михаил Фролов; PhotoXPress.ru/"Ведомости"/Сергей Портер

По данным "Комсомольской правды", усадьба в Дарьине нуждается в ремонте, однако Олег Жириновский лишь поддерживает там порядок. Мужчина сознательно не инвестирует в объект из-за угрозы выселения.

Олег, который упомянут в завещании наряду с признанными детьми, утверждает, что отец обещал ему дом за участие в строительстве. Вместо дарственной они оформили договор рассрочки, по которой Олег должен был выкупить усадьбу, но все права перешли к Давиду Гарсия, а затем – к доверенному лицу Алексею Холодову.

Ситуация осложняется тем, что де-юре Олег Жириновский не является сыном политика. В 2024 году Никулинский суд Москвы признал родство, однако в дальнейшем это решение было отменено. Сейчас мужчина лишен права проживания в доме, но наследник настроен решительно: он уже направил жалобу в Конституционный суд и обратился за помощью к Владимиру Путину.

При этом большую часть своего капитала Владимир Жириновский завещал ЛДПР, о чем Олег рассказывал в интервью Ксении Собчак. Политик распределил имущество в пропорциях: 70% – партии, 20% – детям и 10% – Институту мировых цивилизаций. В ходе беседы внебрачный сын уточнил, что каждому из троих детей досталось по 6% от общего наследства, что составило по 200 миллионов на ребенка. Кроме денежных средств, он также переоформил на себя автономную некоммерческую организацию "ИНО", которая ранее находилась в собственности ЛДПР.

По данным РИА Новости, претензии на имущество Владимира Жириновского заявили также две его племянницы, Наталья Соколова и Елена Листопадова, которые оспаривают сделки по передаче собственности троим детям политика. Женщины настаивают на возвращении в общий объем наследства жилого дома, земельного участка и двух квартир.

При этом суд о пожизненном содержании с иждивением они проиграли в мае 2025 года. Несмотря на это, Листопадова обжаловала решение, планируя продолжить борьбу за активы известного дяди.

Кроме того, ранее сообщалось, что на продажу выставили резиденцию Владимира Жириновского в Кузьминках, предложив потенциальному владельцу заплатить 800 миллионов рублей. Правда, кому принадлежал дом последние 20 лет, неизвестно.

Местные жители утверждали в разговоре с телеканалом Москва 24, что видели здесь политика и даже общались с Владимиром Вольфовичем. Однако Олег Жириновский заявил, что его знаменитый отец не имел никакого отношения к этому особняку.

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