Сын Жириновского рассказал о детской травме отца

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Основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского травмировала ситуация в детстве, когда его назвали малоимущим. Об этом рассказал News.ru младший сын политика Олег Эйдельштейн.

Он пояснил, что, когда его отец обучался в школе, к классу пришел директор и сказал при других детях, что Жириновский из бедной семьи, а затем передал ему обувь в качестве социальной поддержки.

"Но это была травма на всю жизнь, он до конца дней об этом вспоминал, что назвали малоимущим", – добавил сын политика.

По его словам, после этого его отец всегда хотел доказать, что может добиться успеха.

Ранее Владимир Путин вспомнил о своем последнем разговоре с Жириновским. Российский лидер позвонил в клинику, чтобы поддержать политика, когда тот болел. По словам российского лидера, он понимал, что находится в критическом состоянии, но сказал: "Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России".

