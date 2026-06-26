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26 июня, 10:52

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DE: заявление Пескова о ядерном сдерживании – предупреждение всему миру

В СМИ назвали "предупреждением всему миру" заявление Пескова о ядерном сдерживании

Фото: РИА Новости/Александр Щербак

Слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании следует воспринимать всему миру как предупреждение, сообщает RT со ссылкой на Daily Express.

В издании указали, что эти слова прозвучали на фоне опасений "глобальной войны" и Москва выступила с "суровым предупреждением".

Ранее Песков заявил, что в мире будут появляться новые виды неядерных вооружений, которые смогут конкурировать с ядерным оружием по своей разрушительной силе.

При этом у стран отсутствуют инструменты, которые могут позволить достичь договоренностей о глобальной безопасности.

Пресс-секретарь пришел к выводу, что ядерное оружие осталось единственным сдерживающим рычагом, который защищает мир от глобальной войны, но оно не может предотвратить региональные конфликты.

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