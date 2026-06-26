Московское "Динамо" объявило об уходе футболиста Муми Нгамале

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Камерунский полузащитник Муми Нгамале покидает московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Спортсмен провел 117 матчей за клуб, забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач.

Между тем столичный футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с защитником Георгием Джикией. Длительность договора составила 1 год.

Ранее московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым. Согласно новому договору, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Кроме того, команда объявила о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Контракт с ним подписан на 2 года, однако в договоре предусмотрена опция продления соглашения.

