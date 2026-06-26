Задержанный в Дагестане подросток занимался терроризмом при координации из Киева

Фото: МАХ/"Следком"

Задержанный в Дагестане подросток вел террористическую деятельность в России, США и Европе при координации из Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

С ним контактировали агентуры украинских спецслужб, в том числе праворадикал из украинской столицы Кирилл Макаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). В частности, он координировал деятельность радикального сообщества, организовывал нападения на школы в России, а также участвовал в обсуждении планов по совершению терактов в других странах.

Например, Макаренко призывал взорвать бомбу на День независимости в США в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом. Для этого планировалось использовать СВУ на основе аммонала.

Кроме того, он контролировал процесс закладки схронов с взрывчаткой и оружием в России. Макаренко находится в розыске за подготовку терактов.

Сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка, который является создателем и администратором крупнейшей международной террористической сети, 26 июня. Несовершеннолетний занимался вербовкой подростков для нападений на школы, совершения терактов и лжеминирований.

На момент задержания он администрировал сетевые ресурсы с аудиторией более 200 тысяч человек, при этом 5 тысяч из них – активные участники. Фигурант обучал завербованных, предоставлял им средства террора, а также инструкции по изготовлению СВУ.

По словам самого подростка, он хотел "прославиться" за счет терроризма. Сообщество, которое он администрировал, пропагандировало движение "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в России). Планировалось, что террористические акции пройдут в Домодедово, Красноярске, Санкт-Петербурге и многих других российских городах.