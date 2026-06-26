DS: туристка отдохнула в Турции и оказалась при смерти из-за гриппа

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Британка Клэр Адамс отдохнула в Турции и оказалась при смерти из-за гриппа. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

45-летняя Адамс посетила Мармарис летом 2023 года. По словам женщины, там она подхватила грипп, а после возвращения домой ее состояние резко ухудшилось.

"Я вообще не могла дышать, не могла сделать и двух шагов, не задыхаясь", – поделилась она.

Со временем врачи поставили ей диагноз "легочная артериальная гипертензия". Это редкое и неизлечимое заболевание. А грипп, который женщина подхватила в Турции, дал осложнения со стороны дыхательной системы.

"Когда врач сказал мне, что я не смогу иметь детей – я была в шоке. Это самое трудное, с чем пришлось смириться", – рассказала британка.

Ситуация обострилась в мае 2025 года. Медики выявили у Адамс легочную веноокклюзионную болезнь. В настоящее время женщина борется за жизнь и добивается двойной пересадки легких.

Ранее 22-летней британке поставили диагноз "рецидив рака легких" после 7 лет курения вейпов. Согласно предположениям врачей, жить девушке осталось всего 18 месяцев.

Отмечалось, что ряд проблем при использовании электронных сигарет связан с воспалением, вызванным не только никотином, но и металлами и химическими веществами, содержащимися в вейпах. Среди них – пропиленгликоль и растительный глицерин.