Путин ограничил максимальное число банковских карт до 20 на человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук. Соответствующий документ, входящий во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, одному физлицу в совокупности во всех банках может быть предоставлено не более 20 платежных карт. Исключение – случаи, установленные решением совета директоров Центробанка России.

Также документ вводит так называемый период охлаждения: после того как клиент подтвердил перевод, банк вправе не исполнять его в течение шести часов при получении сведений о подозрительной операции или выявлении вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента.

Если кредитная организация нарушит требование или оперативно не заблокирует перевод, банк обязан возместить ущерб человеку, который потерял деньги. Выплата производится при наличии постановления о возбуждении уголовного дела. Если банк соблюдал требования, а клиент самостоятельно перевел средства мошенникам, компенсация не предусмотрена.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон ранее уточнял РИА Новости, что аферисты часто используют десятки подставных карт – дропперские счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот мошеннический канал.

По словам парламентария, имеющиеся у граждан карты никто не отнимет. Вводимое правило коснется новых выпусков.

Чтобы механизм работал, создается единая система учета платежных карт, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК). Туда кредитные организации будут обязаны передавать информацию. Если у клиента накопилось 20 карт, то банк не сможет выпустить для него новую.

Ранее в ЦБ пояснили, что единый реестр платежных карт, запуск которого ожидается в 2027 году, не будет предоставлять банкам доступ к данным о россиянах, составляющим банковскую тайну. Например, кредитная организация не увидит в реестре, сколько у конкретного лица карт в других банках и в каких именно.