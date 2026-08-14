В Махачкале мужчина зарезал местного жителя в саду из-за мести

Фото: MAX/"СУ СК России по Республике Дагестан"

Мужчина из кровной мести зарезал местного жителя в саду в Махачкале. Он нанес ему около 20 колото-резаных ранений. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Дагестану.

Инцидент произошел в пятницу, 14 августа, в 15:15 по московскому времени на улице Максима Горького. Из-за полученных травм пострадавший скончался.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по пункту "е.1" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство по мотиву кровной мести"). Спустя время злоумышленника задержали.

"Тридцативосьмилетнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого", – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан.

Ранее 21-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в поселке Пригородном Ростовской области, признал свою вину. В ходе конфликта он не менее 13 раз ударил ее ножом, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.