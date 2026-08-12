Мужчина зарезал 61-летнюю попутчицу в Архангельской области

Фото: MAX/"Следком по Архангельской области и НАО"

В Новодвинске Архангельской области задержали 32-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство, по подозрению в расправе над 61-летней женщиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, утром 11 августа мужчина согласился подвезти незнакомую женщину в Новодвинск. В дороге между ними произошел словесный конфликт. После остановки автомобиля подозреваемый из личной неприязни несколько раз ударил женщину ножом в лицо и шею. От полученных ранений она скончалась на месте.

После этого мужчина скрылся, приняв меры для сокрытия следов преступления. Сотрудники полиции задержали его на автомойке. Подозреваемый признал вину и дал показания. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее в Кургане 46-летняя женщина насмерть забила битой 49-летнюю знакомую во время застолья из-за личной неприязни. После убийства она с помощью мужа и подруги избавилась от тела, выбросив его части в мусорный контейнер. Подозреваемая уехала в соседний регион, но была задержана и заключена под стражу.