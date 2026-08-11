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11 августа, 16:37

Происшествия

Жительница Кургана забила знакомую битой и выбросила тело в мусорный контейнер

Фото: kurgan.sledcom.ru

В Кургане заключена под стражу 46-летняя местная жительница, которая насмерть забила битой 49-летнюю знакомую, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В июле в полицию поступило заявление об исчезновении женщины. Было установлено, что 16-го числа она пришла в гости к подозреваемой, где также находилась их общая подруга. Втроем они распивали спиртное. Когда гостья собралась уходить, хозяйка квартиры, испытывавшая к ней личную неприязнь, до смерти забила ее битой.

После этого подозреваемая позвонила мужу, а подруга – знакомому. Мужчины помогли избавиться от тела, выбросив его части в мусорный контейнер. Мобильный телефон убитой они сдали в комиссионный магазин.

Злоумышленница уехала в соседний регион, но ее местоположение все равно установили, а затем задержали и доставили в Курган. Ее обвинили по статье "Убийство", а также заключили под стражу.

В региональном СУ СК России добавили, что тело все еще не найдено, ведутся поиски.

Действиям всех лиц, принимавших участие в укрывательстве преступления, а также хищении телефона потерпевшей, будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее в Камышине Волгоградской области местного жителя заподозрили в убийстве беспомощной матери. По версии следствия, между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры мужчина не менее 10 раз ударил по голове и телу женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. В результате она скончалась на месте от полученных травм.

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