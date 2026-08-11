Todo Noticias: Месси решил возобновить выступление за "Интер Майами" после похорон отца

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Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси намерен возобновить выступление за клуб, которое он прервал из-за смерти своего отца. Об этом сообщил портал Todo Noticias.

По данным журналистов, футболист должен прилететь в США в среду, 12 августа, чтобы приступить к тренировкам с командой. При этом точные сроки возвращения Месси на поле пока не разглашаются.

Отец Месси Хорхе умер 8 августа. Ему было 68 лет. По данным СМИ, мужчина скончался в санатории в Росарио, где проходил лечение из-за тяжелой болезни.

Месси был бизнесменом и представителем сына, а также сыграл важную роль в его футбольной карьере. Он занимался вопросами лечения футболиста, а позже переехал вместе с ним в Испанию, когда тот начал выступать за "Барселону".

После произошедшего аргентинец приостанавливал выступление за клуб. СМИ отмечали, что футболист был глубоко потрясен смертью отца и решил остаться с семьей.

