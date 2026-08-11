DA: Лионель Месси приостановил выступление в "Интер Майами" после смерти отца

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси приостановил выступление за клуб на неопределенный срок. Причиной стала смерть его отца Хорхе Месси, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Doble Amarilla.

По данным издания, футболист глубоко потрясен произошедшим и решил остаться с семьей.

В июне семья Месси подтвердила, что у Хорхе были проблемы со здоровьем, однако диагноз не раскрывался. В июле Лионель прилетел в Росарио после чемпионата мира 2026 года. По сообщениям СМИ, он планировал провести время с отцом, но позже вернулся в расположение клуба.

О смерти отца Месси стало известно 8 августа. Он скончался в возрасте 68 лет.

Сообщалось, что Месси планирует обратиться в суд из-за местных СМИ, которые нарушили его право на частную жизнь во время прощания с отцом, так как некоторым журналистам удалось проникнуть на церемонию.

Месси-старший был бизнесменом и представителем сына. В юности Лионеля он занимался вопросами его лечения, а позже переехал с ним в Испанию.