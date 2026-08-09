Партнеры по "Интер Майами" выразили Месси соболезнования после смерти отца

Лионель Месси прилетел в Аргентину на похороны своего отца Хорхе в ночь на 9 августа. Папа легендарного футболиста ушел из жизни после продолжительной болезни. Хорхе Месси был человеком, который рискнул абсолютно всем, что у него было, ради карьеры сына, которая в детстве висела на волоске. Как спортивный мир поддержал Лионеля в тяжелейший момент – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Мой папа очень мне помог"

Фото: AP Photo/Victor R. Caivano

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси экстренно прилетел в родной город Росарио в ночь на 9 августа, чтобы проститься с отцом. По данным СМИ, Хорхе Месси боролся с тяжелой болезнью и скончался в клинике на 69-м году жизни вечером 7-го числа, но известно об этом стало на сутки позже.

Аргентинский журналист Эдуардо Фейнманн сообщил в соцсетях, что церемония прощания состоится на кладбище El Prado в закрытом формате: на ней будут присутствовать только члены семьи. В то же время рядом с кладбищем начали собираться поклонники игрока, которые несут туда цветы, венки и плакаты в поддержку Лионеля.

Об ухудшении состояния отца Месси стало известно еще во время чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Забив первый гол Алжиру 16 июня, Лионель расплакался, и никто сразу не понял, почему. Только после игры капитан сборной Аргентины поделился с публикой личной трагедией.





Лионель Месси капитан сборной Аргентины по футболу Честно говоря, это совершенно не связано с футболом – я пережил несколько непростых дней. Благодарен всей делегации и партнерам по команде: они, как и всегда, рядом со мной, именно это придает мне сил.

По данным издания Ole, Месси даже планировал покинуть стан "альбеселесте" прямо во время мундиаля, чтобы побыть с папой. В итоге Аргентина со своим капитаном во главе проиграла финал Испании 19 июля, после чего Лионель тут же вылетел к Хорхе и находился с ним практически весь отпуск.

При этом впервые новости о смерти папы футболиста появились еще в середине июня: тогда их источником стала ведущая аргентинского стримингового сервиса Luzu TV Флоренсия Пенья. После того, как семья игрока опубликовала опровержение, девушка извинилась, но все же потеряла работу.



Лионель Месси очень трепетно относился к папе, который отдал все ради карьеры сына. Когда будущий культовый игрок для целых поколений был маленьким, Хорхе трудился рабочим на сталелитейном комбинате. Именно он привел сына в футбол: сначала в детский клуб "Грандоли", где помогал местным тренерам (Хорхе сам был игроком, но карьера не сложилась), затем в великий "Ньюэллс Олд Бойз", а потом и в "Барселону".





Лионель Месси капитан сборной Аргентины по футболу Я унаследовал многие его черты, но он работал весь день и почти не проводил с нами время. Он вставал в четыре утра и приходил домой к ужину. Когда мы виделись, ему это нравилось, он никогда не кричал на меня. Я скучал по нему.

Не секрет, что в детстве у Месси был дефицит гормона роста, из-за чего его футбольная карьера оказалась под угрозой еще в самом ее зародыше. Хорхе отдавал все силы на лечение сына и параллельно пытался договориться с клубами о покрытии хотя бы части расходов, но ни в какую.

Все изменилось, когда агенты заметили Лео в 13 лет и пригласили в "Барселону". Увидев его игру, спортивный директор каталонцев Карлес Решак выбил у руководства клуба расходы на лечение игрока и переезд семьи в Европу. При этом Хорхе взял с сине-гранатовых обязательство купить сына в будущем: так появился знаменитый первый контракт Лео, который был написан на салфетке в теннисном клубе. Отец игрока жестко отстаивал интересы своего ребенка что тогда, что на протяжении всей карьеры.

К 39 годам Месси выиграл в футболе практически все: чемпионат мира, Кубок Америки (дважды), Олимпиаду, чемпионаты Испании (10 раз) и Франции (дважды), Лигу чемпионов (четыре раза), "Золотой мяч" (восемь раз) и многое многое другое. Это человек, который переписал множество рекордов и стал тем, кого знают, пожалуй, практически все. И все это было бы невозможным без отца, который впоследствии стал его единственным агентом.

"Мой папа очень мне помог. Он критичен ко мне, и это всегда подталкивало к совершенствованию. Он также знает, что я сам себе самый строгий критик. Для мамы я всегда был лучшим, даже когда играл очень плохо. Она всегда считает, что я хорошо выглядел в каждом матче, это никогда не моя вина. Она такая же, как и все мамы", – рассказывал Лео журналистам.

У Хорхе Месси осталось четверо детей – трое сыновей и дочь, овдовела его супруга Селия.

"Посылаю крепкие объятия"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В трудную минуту Лионель Месси и его близкие не остались одни: слова поддержки в эти дни звучат по всему миру.

Одной из первых официальное заявление по поводу смерти Хорхе выпустила "Барселона": в нем сказано, что руководство клуба и все поклонники сине-гранатовых выражают соболезнования игроку, который провел в системе каталонцев больше 20 лет.





из заявления "Барселоны" в связи со смертью Хорхе Месси "Барселона" благодарит Хорхе Месси за его преданность клубу, а также за то, что он доверил нам начало и самые славные годы футбольной карьеры своего сына Лео. Покойся с миром.

Кроме того, товарищеский матч сине-гранатовых с английским "Ноттингем Форест" начался с минуты молчания в память о Хорхе Месси.

Слова поддержки прозвучали даже из стана злейших врагов "Барсы" на футбольном поле – мадридского "Реала". Но в такие моменты вечное соперничество уходит на второй план.

"Реал", его президент и совет директоров выражают глубокую скорбь в связи со смертью Хорхе Месси, отца Лионеля Месси. Наш клуб разделяет горе Лионеля, его семьи и всех близких. Покойся с миром", – сказано в заявлении.

Поддержал Лео и его бывший клуб ПСЖ, а также нынешний – "Интер Майами". В ночь на 9 августа американцы проводили матч с мексиканским "Монтерреем", и когда гол забил партнер Месси по "Интеру" и сборной Аргентины Родриго де Пауль, он снял майку и показал футболку с фамилией Месси и номером 10.

Нападающий "Интер Майами" Луис Суарес, с которым Лео когда-то вместе играл и за "Барселону", написал слова поддержки в соцсетях.

"Мой друг, я посылаю тебе и всей твоей семье крепкие объятия. Твой отец продолжит оберегать тебя с небес, как и всегда. Вся моя любовь и поддержка семье Месси в это трудное время. Покойся с миром, Хорхе", – написал Суарес.

Официальное заявление выпустила и пресс-служба сборной Аргентины, а также "Ньюэллс Олд Бойз", где зарождалась карьера маленького Лео. Кроме того, все ближайшие матчи на родине игрока начнутся с минуты молчания. Кроме того, поддержал футболиста и его экс-партнер по "Барселоне" Андрес Иньеста.

"Мне очень жаль, Лео. Нет слов, которые могли бы утешить тебя в этот момент. С любовью к тебе и всей твоей семье. Покойся с миром, Хорхе. Мы будем всегда помнить тебя", – написал чемпион мира в составе сборной Испании.

Соболезнования приходят и не из мира футбола. К примеру, слова в память о Хорхе опубликовал великий испанский теннисист Рафаэль Надаль.





Рафаэль Надаль теннисист Дорогой Лео, я не могу представить, какую боль ты сейчас переживаешь. Посылаю всю свою любовь и искренние соболезнования тебе и всей твоей семье в это тяжелое время. Пусть Хорхе покоится с миром.

Само собой, многочисленные обращения к игроку опубликовали и болельщики во всем мире. Вся футбольная семья объединилась вокруг одного человека в трудную для него минуту, позабыв хотя бы на время о клубной и национальной вражде.