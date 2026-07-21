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21 июля, 10:21

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Журналист Кастильо: Месси сообщил партнерам об уходе из сборной Аргентины

Месси сообщил игрокам сборной Аргентины о завершении карьеры – СМИ

Фото: АСС/АР/Stephanie Scarbrough

Капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси заявил своим партнерам по национальной команде, что завершает международную профессиональную карьеру. Об этом журналист Эрнан Кастильо написал в социальной сети X, сообщает газета "Известия".

"Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную", – заявил Кастильо.

Всего Месси в составе национальной команды участвовал в 207 матчах. За это время нападающий попал в ворота 125 раз.

На прошедшем чемпионате мира по футболу аргентинский игрок забил 8 голов. Таким образом, он оказался по этому показателю 2-м в рейтинге лучших бомбардиров. На 1-м месте – французский футболист Килиан Мбаппе. На счету игрока сборной Франции 10 забитых мячей.

Аргентина стала 2-й на мундиале. В финальном матче ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу со счетом 1:0. Мяч в ворота соперников забил Ферран Торрес.

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