Журналист Кастильо: Месси сообщил партнерам об уходе из сборной Аргентины

Фото: АСС/АР/Stephanie Scarbrough

Капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси заявил своим партнерам по национальной команде, что завершает международную профессиональную карьеру. Об этом журналист Эрнан Кастильо написал в социальной сети X, сообщает газета "Известия".

"Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную", – заявил Кастильо.

Всего Месси в составе национальной команды участвовал в 207 матчах. За это время нападающий попал в ворота 125 раз.

На прошедшем чемпионате мира по футболу аргентинский игрок забил 8 голов. Таким образом, он оказался по этому показателю 2-м в рейтинге лучших бомбардиров. На 1-м месте – французский футболист Килиан Мбаппе. На счету игрока сборной Франции 10 забитых мячей.

Аргентина стала 2-й на мундиале. В финальном матче ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу со счетом 1:0. Мяч в ворота соперников забил Ферран Торрес.