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23 июля, 15:37

Шоу-бизнес

Продавцу масок с лицом Безрукова не удалось снизить сумму компенсации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мосгорсуд признал законным решение о взыскании 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу актера Сергея Безрукова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Решение Хамовнического районного суда Москвы от 20 января 2026 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", – говорится в материалах дела.

Актер в ноябре 2025 года подал в суд на Соболевскую из-за того, что она продавала карнавальные и тканевые маски на маркетплейсах с его лицом. Безруков заявил, что предпринимательница без разрешения использует его личные данные – имя, фамилию и изображение.

В связи с этим артист потребовал, чтобы женщина больше не могла распространять его персональные сведения в Сети. Помимо этого, звезда сериала "Бригада" призвал взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Хамовнический районный суд Москвы в январе 2026 года запретил Соболевской продавать маски, обязал удалить персональные данные Безруков с сайтов маркетплейсов и взыскал 200 тысяч рублей.

Предпринимательница подала апелляцию. По ее словам, после получения претензий она сразу убрала карточки товаров и направила представителю актера извинения по электронной почте. Соболевская просила снизить сумму компенсации, подчеркивая, что изображения артиста не носили оскорбительного характера.

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