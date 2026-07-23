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23 июля, 17:01

Транспорт

Станция метро "Волоколамская" работает штатно после сбоя в работе лифта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Станция метро "Волоколамская" работает в обычном режиме после остановки лифта с пассажирами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Там рассказали, что в вестибюле станции остановился лифт с пассажирами. Службы метрополитена самостоятельно вывели пассажиров. В настоящее время сотрудники метро проводят технический осмотр лифта.

Пассажиры были обеспечены питьевой водой. При этом инцидент не повлиял на график движения поездов.

"Мы постоянно следим за инфраструктурой из Единого диспетчерского центра и при необходимости незамедлительно реагируем. Безопасные и комфортные поездки – наша главная задача", – заключили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Арбатско-Покровская линия столичного метро будет продлена в район Восточный. О продлении ветки просили жители района, расположенного за МКАД. Градоначальник указывал на сложную транспортную ситуацию в этом районе, так как ежедневно живущим там москвичам приходится выезжать на Щелковское шоссе, что приводит к заторам.

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