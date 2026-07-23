В Нижнем Новгороде собака выдала прятавшегося в диване должника по алиментам

Фото: МАХ/"ГУФССП России по Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде собака помогла приставам найти своего хозяина, который спрятался в диване из-за крупного долга по алиментам. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Мужчина уклонялся от выплат на содержание несовершеннолетнего сына. Общая сумма долга превысила 220 тысяч рублей. Уведомления от пристава он игнорировал, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей").

Мужчину объявили в федеральный розыск, а во время осмотра жилья сотрудники ФССП обратили внимание на домашнюю собаку, которая крутилась у складного дивана. Внутри приставы и обнаружили должника.

"Он никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию", – добавили в ведомстве.

Тем не менее мужчину вытащили и доставили в районное отделение службы судебных приставов, где допросили в качестве подозреваемого. Если неплательщик не вернет сыну долг, ему грозит до года лишения свободы.

Ранее житель Сургута изменил фамилию, чтобы скрыться и не закрывать кредитный долг. Речь шла о сумме порядка 130 тысяч рублей. Заявители сообщили, что должник умер, поэтому деньги нужно потребовать у наследников. При установлении факта смерти заемщика суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество Полишко И. А. на Окшилоп А. И.

