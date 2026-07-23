Прилучный назвал тишину на площадке признаком хорошо сыгранной сцены

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Актер Павел Прилучный считает, что сцена получилось сильной, если после нее на съемочной площадке стоит тишина. Об этом он рассказал в интервью "Газете.ру".

"Тишина на площадке. Но не та, где все ждут "стоп, мотор". А та, где никто не дышит. И мурашки бегут по спине, как у зрителя", – поделился мысли актер.

По его словам, если он вышел из кадра и стал анализировать сцену, то это "провал". Если же у него ком в горле, то значит, все получилось.

"Правильная сцена не обсуждается, она проживается", – подчеркнул Прилучный.

Он отметил, что ощущение "прожитой", а не отрепетированной сцены является главным показателем хорошо сделанной работы.

Ранее хирург Гузаль Исамутдинова предположила, что Прилучный делал пластику ушей. По ее словам, актер мог перенести две операции, поскольку первая могла быть неудачной.