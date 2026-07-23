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Актера Павла Прилучного заподозрили в пластике ушей. Своими предположениями с Woman.ru поделилась хирург Гузаль Исамутдинова.

По мнению врача, 38-летний артист перенес отопластику. Также он мог обращаться к хирургам дважды. Первая операция, по мнению Исамутдиновой, оказалась неудачной.

"Верхние кончики ушных раковин слишком сильно подшили к хрящам, из-за чего создавался эффект "прибитых к голове" ушей, а мочки при этом оттопыривались. Это хорошо заметно в ранних сериалах актера", – пояснила специалист.

После повторной коррекции, по словам хирурга, уши Прилучного стали выглядеть естественно.

Отопластика – операция по изменению формы, размера или положения ушных раковин, чаще всего проводится для устранения лопоухости.

Ранее в пластической операции заподозрили голливудскую актрису Шэрон Стоун. Одни фанаты предположили, что она сделала подтяжку лица. Другие поинтересовались, как актрисе удается так свежо выглядеть, несмотря на возраст.